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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 13:01

Otomobilin motor kısmında doğum yaptı! 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Trabzonlu Emre Yazıcı, otomobilinin motor kısmında sıkışan 3 yeni doğan kediyi, yaklaşık 12 saatlik mücadele sonucu kurtardı.

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