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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 16:50

Otomobil yayaların arasına daldı! 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

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