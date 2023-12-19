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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:33

Otomobil tutkusu bunu da yaptırdı! Evlerinin terasını garaja dönüştürdüler

Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan iki kardeş, bir döneme damgasını vuran ve yıllar önce üretimi duran Tofaş ve Renault marka 7 araç için evlerinin teras katını garaja dönüştürdü.

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