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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 10:00

Otlu mu? Süzgeçli mi?

Erzincan'da çay içmek isteyenler sipariş verirken demli veya açık demek yerine süzgeçli veya otlu diyor. Yerel halk için normal bir durum olsa da il dışından gelen misafirler bu durumu garipsiyor.

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