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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 09:16

Otelde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı! İstanbul'da korkutan yangın

Fatih'te, 8 katlı bir otelin eksi birinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluştu.

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