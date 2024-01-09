Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan sarayı: İshak Paşa
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarihi ve turizm mekanlarından olan İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden her yıl binlerce turisi ağırlıyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı yadigarı tarihi saray, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 'kartal yuvası'nı ardından 1900 rakımlı tepenin üzerine inşa edilmiş. Tarihi saray, Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisiyle dikkati çekiyor.