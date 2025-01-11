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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 13:59 |

Osmanlı'dan kalan 100 yıllık gelenek! Pazarcılar ve köylü vatandaşlar...

Manisa'nın Demirci ilçesinde haftada bir gün kurulan ve yöresel ürünlerinde satıldığı ilçe pazarı, yüz yıllardır dualarla açılıyor. Osmanlı döneminden bu yana süren gelenek halen ilçede sürdürülürken dualarla işlerine başlayan pazarcı ve köylü vatandaşlar, gün boyunca kapalı pazar yerinde ürünlerini satıyorlar.

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