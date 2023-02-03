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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 14:34

Osmanlı yadigarı 500 yıllık top gülleleri özenle korunuyor

Osmanlı ordusunun 16. yüzyılda Anadolu'daki en önemli gülle üretim merkezlerinden Söğüt ilçesinde imal edilen top güllelerinden bazıları muhtarlıkta sergileniyor.

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