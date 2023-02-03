Osmanlı yadigarı 500 yıllık top gülleleri özenle korunuyor

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Arıkan, Bilecik'te hem demir hem de taş gülle üretiminin bulunduğunu belirterek, "16. yüzyılın başlarında bu üretim merkezlerinde 700 kişi çalışırken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu sayı hızla artmış ve 1700'lere kadar çıkmıştır" dedi.