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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:43

Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü! Restorasyon çalışmaları tamamlandı

Osmanlı sancağının muhafaza edilmesi amacıyla 16. yüzyılda inşa edilen Sancak Köşkü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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