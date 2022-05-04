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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 11:21

Osmanlı paraları internette satışta

Osmanlı dönemine ait paralar, elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda milyonlarca liraya satışa sunuldu. İnternette 17 binden fazla ilanda en yüksek fiyat biçilen 5'inci Mehmed dönemine ait delikli 20 para 50 milyon, 2'nci Abdülhamid dönemine ait para ise 42 milyon liradan satışa çıkarıldı.

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