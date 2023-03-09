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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 15:10

Osmanlı padişahlarının az bilinen özellikleri! İlk kez duyacaksınız

Yedi cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin padişahları hakkındaki bu bilgiler duyanları bir hayli şaşırtıyor. Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. İşte Osmanlı Devleti'nin görkemli padişahlarının bir garip huyları....

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