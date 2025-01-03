Osmanlı geleneği '1001 Hatim Duası' gerçekleştirildi

Bu geleneğin 2. Murat döneminden bu yana asırlardır devam ettiğini belirten Erkol, "Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. 2. Murat Han da bunu emir telakki ederek hemen hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor. Her yıl üç ayların ilk cumasında her zamanki gibi yine buradayız. Dualarımızla, ikramlarımızla, cemaatimizle burada buluştuk ve yürekten şekilde kutluyoruz." dedi.