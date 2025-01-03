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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2025 Cuma 14:57 |

Osmanlı geleneği '1001 Hatim Duası' gerçekleştirildi

Edirne'de Osmanlı'dan bu yana '1001 Hatim Duası' geleneği sürüyor.

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