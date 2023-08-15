Osmanlı döneminden kalma İstanbul'a ait fotoğraflar! İşte o karelerin hikayeleri

İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıktı.

Taksim Toğçu Kışlası üzerinde İstanbul'da ilk defa hidrojen balonu uçuruldu. Balona binenler İstanbul'u havadan görme şansı elde etti. / 10 Mayıs 1909

Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan Ateşten Gömlek filminden bir sahne.

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İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909