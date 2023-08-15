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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 10:40

Osmanlı döneminden kalma İstanbul'a ait fotoğraflar! İşte o karelerin hikayeleri

Yılarca arşivlerde unutulan tarihi fotoğraflar görenlerin büyük ilgisini çekiyor. İşte Osmanlı zamanından kalma İstanbul sokaklarının hiç görülmemiş halleri sizi bir tarihi gezintiye çıkaracak.

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