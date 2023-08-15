Osmanlı döneminden kalma İstanbul'a ait fotoğraflar! İşte o karelerin hikayeleri

İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıktı.
İstanbul Çemberlitaş semti. Tarihi Çemberlitaş Sütunu ve Atik Valide Camii (Fotoğraf - Abdullah Biraderler) / 1905
Taksim Toğçu Kışlası üzerinde İstanbul'da ilk defa hidrojen balonu uçuruldu. Balona binenler İstanbul'u havadan görme şansı elde etti. / 10 Mayıs 1909
Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan Ateşten Gömlek filminden bir sahne.
Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu takımları karşılaştı. / 1910
İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909
Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul... Fotoğraflar 1965 yılında çekilmiş. İstanbul`un Boğaz`dan, arka sokaklarına kadar hiç görülmemiş halleri sizi bir tarihi gezintiye çıkaracak.