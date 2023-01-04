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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 09:33

Osmanlı döneminde askerlere hediye veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez oldu

Tarihi Osmanlı dönemine uzanan ve Osmanlı padişahlarının ramazan döneminde iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere hediye ettikleri kara fırın simidi, günümüzde de vazgeçilmez lezzetlerden birisi olarak tercih ediliyor.

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