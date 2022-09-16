  • $18,2862
  • 18,2373
  • 975.405
  • 3369.51

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:13

Osmanlı askeri Ahmet Ali'nin film gibi hikayesi! Dünyanın ilk siyahi pilotu

Dünyanın ilk siyahi pilotunun kim olduğu, tarihçiler tarafından sıkça tartışılan konular arasında geliyordu. 1915 yılında Bristol Uçuş Okulu'ndan mezun olan Osmanlı askeri Ahmet Ali ve ABD'li Eugene Jacques Bullard arasında gidip gelen tarihçiler, Bullard'ın ABD'deki ayrımcı yasalar dolayısıyla uçamadığını, fakat Ahmet Ali'nin mezuniyetten sonra hızlıca pilot kabinine geçtiği konusunda hemfikir oldular. İşte dünyanın ilk siyahi pilotu olan Osmanlı askeri Ahmet Ali Çelikten'in film gibi hayat hikâyesi…

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.