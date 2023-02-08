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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:53

Osmaniye'deki çadır kentler drone ile görüntülendi!

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin 'geçici barınma alanları' ve çadırlarda konaklamaları sağlanıyor.

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