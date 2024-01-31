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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:08

Ortaköy'de isale hattı patladı! Yol ve ara sokaklar sular altında kaldı

İstanbul Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlama nedeniyle kentin işlek caddelerinden Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş yönünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bir işletmede maddi hasar oluştu.

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