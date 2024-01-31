Ortaköy'de isale hattı patladı! Yol ve ara sokaklar sular altında kaldı

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İstanbul Ortaköy'de gece saatlerinde patlayan isale hattı nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, bir iş yeri zarar gördü.

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Alınan bilgiye göre, gece Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nin altından geçen isale hattında patlama meydana geldi. Caddenin üstündeki beton yarılırken borudan çıkan tazyikli su etrafa saçıldı. Çökme riskinin yaşandığı yol ve ara sokaklar sular altında kaldı, caddede araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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Patlamanın etkisiyle caddedeki kaldırım taşları da havaya fırlayarak etrafa yayıldı. Camları kırılan bir iş yeri su ve çamurla dolarken, masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi.

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Haber verilmesi üzerine İSKİ ekipleri suyu kesip tahliye çalışması başlattı. Polis ekipleri de Muallim Naci Caddesi'ni Beşiktaş yönünde trafiğe kapattı. Ekiplerin bölgede iş makineleriyle yürüttüğü çalışma devam ediyor.

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İŞLETMESİ ZARAR GÖREN ESNAF KONUŞTU İş yeri büyük zarar gören işletmeci Ercan Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, borunun patlamasıyla fırlayan kaldırım taşlarının iş yerinin camlarını kırarak içeri girdiğini söyledi.

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Büyük dolapların dahi hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Şükrediyoruz ki içeride müşteri yoktu. Yoksa büyük bir facia olabilirdi." dedi.