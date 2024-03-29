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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:22

Ortakların kanlı kavgası! Yerden 63 mermi toplandı

Antalya'da ortak oldukları kafenin satışına ilişkin iki ortağın tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada toplam 4'ü ağır28 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi.

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