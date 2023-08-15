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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 14:34

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi! Parstan sonraki en büyük yabani kedi türümüz

Eskişehir'de yaban hayat üzerine araştırma çalışmaları yapan Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, uzun uğraşlar sonucunda kırsalda vaşak görüntülendi.

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