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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:10

Organik sirke arayışı üretici yaptı! 40 çeşit sirke üretiyor

Düzce'de bahçesinden, köylerden topladığı meyve ve bitkilerle evinde 40 çeşit sirke üreten Emine Sezer, ailesine katkı sağladığı işini geliştirerek devlet desteğiyle atölye kurmayı hedefliyor.

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