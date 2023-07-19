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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:15

Ordu'da 'Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması' İşte yarışmadan ilginç anlar

Ünye ilçesinde, 'Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması' yapıldı.

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