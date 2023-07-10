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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:15

Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlar ulaşımda güçlükler yaşadı.

Ordu'nun Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde sağanak hasara yol açtı.

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