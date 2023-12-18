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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:18

Ordu karalahana çorbasına sahip çıktı! 4 bin kişiye ikram edildi

Ordu'da 4 bin kişiye, yörede 'pancar çorbası' olarak da bilinen dünyanın en kötü yemekleri listesinde yer alan karalahana çorbası dağıtıldı.

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