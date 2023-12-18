Ordu karalahana çorbasına sahip çıktı! 4 bin kişiye ikram edildi

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Kendilerine göre karalahananın dünyanın en güzel çorbalarından olduğunu dile getiren Tandoğan, "Bunun lezzetini bilmeyenlerin böyle bir karar verdiğini düşünüyoruz. Bu kararı kabul etmiyoruz. Böyle bir karar alınmasını da kınıyoruz." dedi.





Tandoğan, kararı alanların çorbayı yedikten sonra fikirlerinin değişeceğine inandıklarını ifade ederek, "Böyle bir karar nasıl çıkar, biz de anlam veremedik. Belediye olarak bu kararı alanlara inat karalahana çorbamıza sahip çıkıyoruz." diye konuştu.