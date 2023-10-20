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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:22

Oraya ulaşmak için bir saat kürek çekiyor! Gölün kıyısındaki adanın içinde

Beyşehir Gölü'nün üçüncü büyük adasında yer alan mağara, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra metrelerce uzunluktaki galerileriyle cazibesini artırıyor.

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