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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 12:06

Operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor! Jandarmanın 'hassas burunları'

Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), jandarmaya zorlu şartlarda eşlik edecek köpekler, helikopterlerin kullanıldığı eğitimle göreve hazırlanıyor.

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