Onu koparan yandı! Cezası 387 bin TL

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Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, Samsun sahilini süslüyor.

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Özellikle Atakum ilçesi İncesu mevkisinde açan kum zambaklarının korumak amaçlı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı tabelaları konulsa da bazı vatandaşlar kum zambağının koparılmaması gerektiğini bilmiyor.

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2024 yılında koparılmasının cezasının 387 bin 141 bin TL olan kum zambağı endemik tür olarak dikkat çekiyor.

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Bazı vatandaşlar kum zambaklarını koparmanın cezasını bilmediklerini ve daha dikkat edeceklerini söylerken, bazı vatandaşlar ise sahildeki tüm kum zambaklarının koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

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