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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 13:55

Onu koparan yandı! Cezası 387 bin TL

Samsun'da Atakum sahili kumsalında yetişen kum zambakları görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın 387 bin 141 TL cezası var.

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