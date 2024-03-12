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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:34

ömrünü bu sayfalara yazdı! Müzede sergilenecek defterler zamanın tanığı oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2018'de 98 yaşındayken vefat eden Nurettin Toker'in yıllarını yazdığı defterler adeta zamanın tanığı oldu. Toker'in askerlik hatıralarından çocuklarının doğduğu saate, Türkiye'nin ve Kocaeli'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını kaybettiği günden mevsimin ilk kar yağışlarına kadar not ettiği günlükler, Uzuntarla Çerkes Müzesinde sergilenecek.

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