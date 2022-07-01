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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 11:41

Ömründe sadece bir kere çiçek açıyor! Denizli'de ortaya çıktı

Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Denizli'de bir vatandaşın bahçesinde çiçek açtı.

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