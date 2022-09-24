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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 12:08

Ömrü tezgahın başında geçen Hacer usta, geleneksel motiflere hayat veriyor

Halıcılık sanatında eski günlerini arayan Uşak'ta kaybolmaya yüz tutan motiflerin yaşatılması için çaba gösteren 62 yaşındaki usta dokuyucu Hacer Bozak, geleneğe hayat vermek için günde ortalama 7 bin ilmek atıyor.

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