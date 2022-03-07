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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:04

Ölümün kıyısından döndü! Hemen yardıma koştular

korkunç kazalardan son anda kurtulan insanların yürekleri ağza getiren anları....

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