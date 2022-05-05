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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe 17:28

Ölümle burun buruna ulaşım! 300 ile 800 metre arasında değişiyor

Rize'nin Dağınıksu Mahallesi'nde 4 aile ve arazi sahipleri, yol olmadığı için araçla gidilemeyen ev ve arazilerine ilkel yöntemlerle kurulan teleferikle ulaşıyor.

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