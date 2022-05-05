Ölümle burun buruna ulaşım! 300 ile 800 metre arasında değişiyor

Engebeli araziler ve bazı bölgelerde komşular arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol ağı oluşturulamayınca tehlikeye rağmen tek çözüm "varangel" adı da verilen ilkel teleferik oluyor.

Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'nde de Sarı ailesi ve bölgede arazisi bulunanlar 2 kilometrelik patika yolun bir bölümü ile köprü, sel ve heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için ilkel teleferikle ulaşım sağlıyor.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle evlerini sürekli kullanamayan Sarı ailesi, 10 yıldır ev ve bahçelerine gitmek için sabahın erken saatlerinde yerden yüksekliği 300 ile 800 metre arasında değişen, 800 metre uzunluğundaki teleferiğe biniyor, işleri bittikten sonra akşam saatlerinde yeniden teleferikle geri dönüyor.

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"Ölümüz de dirimiz de teleferikle"





Meryem Sarı (73), AA muhabirine, 55 yıl önce gelin geldiğini, uzun yıllardır teleferiği ulaşım aracı olarak kullandığını anlattı.





Binmeye mecbur kaldıklarını ifade eden Sarı, "İnip çıkamıyoruz mahalleye. Yol yok. Yetkililerle yol için görüştük. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Biz korkuyoruz. Bir an önce çözüm bekliyoruz. Altına düşeceğiz, bir kişi ölecek. Hava yağsa korkuyoruz." dedi.

Evine ulaşmak için tek isteğinin yol olduğunu dile getiren Meryem Sarı, "Teleferiğin uzunluğu 800 metre. Giderken aşağı bakınca adamları küçücük görüyorum. Gözümü teleferikten ortada kapatıyorum. Bakamıyorum etrafa. Bir keresinde makara çıktı. Bizim teleferik teline binen bir kişi havada asılı kaldı. Başka bir makara döşediler, gidip adamı alıp geldiler." diye konuştu.

Yalçın Sarı (36) ise baba ve dede evine yol olmadığı için gitmekte zorlandıklarını aktararak "Seller köprüyü, patika yolu alınca karşıya geçmek için suyun içine giriyorsunuz. Köyün bütün insanları aynı sıkıntıyı yaşıyor. Karşı bölgeye 13 teleferik gidiyor. Hane olarak 4 hane var ama hiçbirimiz duramıyoruz. Araba yolu yok. Çaresizliğin ortasında. Ölsek cenazemiz de telle gidiyor. Ölümüz de dirimiz de teleferikle." ifadelerini kullandı.