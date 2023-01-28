Ölümden kıl payı kurtuldu! Telefonunu şarja takıp yattı ev küle döndü

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Salonda başlayan yangında biranda büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sabaha karşı olduğu için uyuyan bina sakinlerini uyandırarak binayı tahliye etti.