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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 13:07

Ölümden kıl payı kurtuldu! Telefonunu şarja takıp yattı ev küle döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.

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