Ölüm hakkında bunu ilk kez duyacaksınız! Şaşırtıcı gerçek

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1907'de Massachusetts'li bir doktor, özel bir ölüm döşeği tasarladı. Sonra da insan vücudunun ölüm anında 21 gram kaybettiğini rapor etti. Bu nedenle rûhun 21 gram tuttuğu varsayılıyor.

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19'uncu yüzyılda Mısır'da demiryolu inşaatı yapan şirket, mumyaları lokomotiflere yakıt olarak kullandı. Böyle büyük tasarruf yaptılar.

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ABD'de gömülen cesetler, toprağa her yıl ortalama 3 milyon litre sıvı bırakıyor.

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ABD'nin New York kentinde cinayet kurbanından çok intihar eden insan var.

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ABD'de insanların 80'i hastanede ölüyor.

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Bir İsveç şirketi, cesetleri çeşitli kimyasal maddelerle donduruyor. Ceset, bir tüpün içinde 6 - 12 ay arasında ayrışıyor ve tamamen yok oluyor. Böylece çevreye zarar verilmediğini iddia eden şirket, buna "ekolojik defin" diyor.

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Bütün ölümlerin temelinde oksijen eksikliği yatar.

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Embriyonik gelişim döneminde organların oluşumunda bazı hücreler intihar ediyor. Eğer bazı hücreler ölmeseydi, ördekler gibi taraklı ayaklarla doğardık.

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Hindistan'daki Zerdüştler, cesetleri akbabaların yemesi için açık alana atıyor.

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İlk ölüleri toprağa gömme işlemi, İspanya'nın Atapuerca bölgesinde 350.000 yıl öncesine kadar dayanıyor. (Dini kaynaklarda ise Kain (Kabil)'in Habil'i öldürdükten sonra karganın yaptığı gibi cesedini toprağa gömmesiyle başlamıştır.)

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İngiliz filozof Francis Bacon, tavuğu dondurmak istedi. Tavuğun içini karla dolduran Bacon, soğuktan hastalığa yakalandı. 1926 yılında da zatürreeden hayatını kaybetti.

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İngiltere Kraliçesi Victoria'nın kocası Prens Albert, bornozu ve elinin alçısıyla gömülmek için ısrar etmişti.

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İnsanlığın başlangıçından beri 100.000.000.000 insanın öldüğü sanılıyor.

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Madagaskar'da aileler akrabalarının kemiklerini çıkarıp törenle köyün etrafında dolaştırıyor. Daha sonra da kemikler yeni bir kefene koyulup yeniden gömülüyor. Eski kefen, yeni evlenene veriliyor veya çocuğu olmayanların yataklarına seriliyor.