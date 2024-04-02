Ölüm hakkında bunu ilk kez duyacaksınız! Şaşırtıcı gerçek

1907'de Massachusetts'li bir doktor, özel bir ölüm döşeği tasarladı. Sonra da insan vücudunun ölüm anında 21 gram kaybettiğini rapor etti. Bu nedenle rûhun 21 gram tuttuğu varsayılıyor.
19'uncu yüzyılda Mısır'da demiryolu inşaatı yapan şirket, mumyaları lokomotiflere yakıt olarak kullandı. Böyle büyük tasarruf yaptılar.
Bir İsveç şirketi, cesetleri çeşitli kimyasal maddelerle donduruyor. Ceset, bir tüpün içinde 6 - 12 ay arasında ayrışıyor ve tamamen yok oluyor. Böylece çevreye zarar verilmediğini iddia eden şirket, buna "ekolojik defin" diyor.
Embriyonik gelişim döneminde organların oluşumunda bazı hücreler intihar ediyor. Eğer bazı hücreler ölmeseydi, ördekler gibi taraklı ayaklarla doğardık.
İlk ölüleri toprağa gömme işlemi, İspanya'nın Atapuerca bölgesinde 350.000 yıl öncesine kadar dayanıyor. (Dini kaynaklarda ise Kain (Kabil)'in Habil'i öldürdükten sonra karganın yaptığı gibi cesedini toprağa gömmesiyle başlamıştır.)
İngiliz filozof Francis Bacon, tavuğu dondurmak istedi. Tavuğun içini karla dolduran Bacon, soğuktan hastalığa yakalandı. 1926 yılında da zatürreeden hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliçesi Victoria'nın kocası Prens Albert, bornozu ve elinin alçısıyla gömülmek için ısrar etmişti.
Madagaskar'da aileler akrabalarının kemiklerini çıkarıp törenle köyün etrafında dolaştırıyor. Daha sonra da kemikler yeni bir kefene koyulup yeniden gömülüyor. Eski kefen, yeni evlenene veriliyor veya çocuğu olmayanların yataklarına seriliyor.