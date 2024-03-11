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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 12:45

Ölü ilan edildikten iki saat sonra ceset torbasından çıktı! o anda yaşadıklarını anlattı

Bazı insanlar ölümü tattıktan sonra tekrar hayata geri dönebiliyor. İşte o insanlar ve yaşadıkları...

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