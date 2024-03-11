Ölü ilan edildikten iki saat sonra ceset torbasından çıktı! o anda yaşadıklarını anlattı

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Brezilya'da 54 yaşındaki bir adam resmen ölü ilan edildikten iki saat sonra morgdaki ceset torbasından canlı çıkartıldı...

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Doktorlar iki kalp krizi geçiren Valdelucio de Oliveira Goncalves'in yakınlarına öldüğünü açıkladı. Aile cesedi giydirmek için morga geldiğinde ceset torbasının hareket ettiğini ve Goncalves'in aslında nefes aldığını fark etti...

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Aile üyeleri koşup morg görevlilerine haber vererek, vücudu bağlanan, kulakları ve burun deliklerine pamuk tıkanan Goncalves'in kurtarılmasını sağladı. Bahia eyaletinin başkenti Salvador kentindeki Menandro de Farias Hastanesi'nde yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı...

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Bahia Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastanenin direktörleri yapılan işlemleri açıklığa kavuşturmak için hastaya bakan ekiple görüşme yapacak" denildi. Goncalves'in yeğeni Patricia Cintra Correrio 24 Horas gazetesine yaptığı açıklamada, "Tabutumuzu bile satın almış, cenaze için depozito ödemiştik" dedi. Cintra amcasına üç ay önce ölümcül kanser teşhisi konulduğunu, ancak ailenin bir mucize olması için ettiği duaların kabul gördüğünü söyledi.

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Bahia Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastanenin direktörleri yapılan işlemleri açıklığa kavuşturmak için hastaya bakan ekiple görüşme yapacak" denildi. Goncalves'in yeğeni Patricia Cintra Correrio 24 Horas gazetesine yaptığı açıklamada, "Tabutumuzu bile satın almış, cenaze için depozito ödemiştik" dedi. Cintra amcasına üç ay önce ölümcül kanser teşhisi konulduğunu, ancak ailenin bir mucize olması için ettiği duaların kabul gördüğünü söyledi.

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12 Saat sonra anne baba çocuğu görmek için geri dönmeye karar verdiler ve o sırada bebek morgda soğuk bir odada tutuluyordu...

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12 Saat sonra anne baba çocuğu görmek için geri dönmeye karar verdiler ve o sırada bebek morgda soğuk bir odada tutuluyordu...

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Pek çok uzman tarafından incelenen bebeğin ölü olduğuna karar verilmişti, ama morgda bebeğin çekmecesini açtıklarında bebek ağlamaya başladı ve ölü olmadığı anlaşıldı. Bebeğe Luz Milagros yani ışık mucizesi ismi verildi ve şu an güçlü ve sağlıklı bir çocuk...

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Carlos Camejo Carlos Camejo 33 yaşındayken Venezuela'da bir otoyolda kaza geçirdi, öldüğü ilan edildi ve bir morga yerleştirildi. Karısına haber verildi ve bedeni teşhis etmek için çağırıldı, bu sırada morg görevlileri otopsiye hazırlanıyordu. Bunun için de çenesinde kesik açıyorlardı fakat bunu yaparken kesiğin kanadığını gördüler. Hemen tekrar dikmeye başladılar ve Camejo acıya dayanamayarak uyandı. Hemen sonra karısı geldi ve öldü sandığı kocasını canlı görünce haliyle büyük bir mutluluk yaşadı...

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Komşusu onu uyandırmaya çalıştı ama başaramadı, bunun üzerine kadın ölü ilan edildi, bir tabuta koyuldu ve evinde insanların gelip ziyaret etmesi için bekletildi. Gömülmeden bir gün önce komşu tekrar geldiğinde ise tabut boştu. Ölü kadın bir şekilde uyanmış, tabutundan çıkmış ve mutfağa yemek yapmaya gitmişti...

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Kelvin Santos Brezilya'da yaşayan iki yaşındaki Kelvin Santos, geçirdiği zatürre sonrası öldü. Sıkı bir ceset torbasına konuldu, ailesi de hemen cenaze işlemlerine başladı. Ertesi gün çocuk tabutundayken, teyzesi çocuğu görmeye geldi ve çocuğun hareket ettiğini söyledi. Hemen birkaç dakika sonra çocuk tabutunda doğruldu ve babasından su istedi. Hemen ardından ise çocuk tekrar tabutuna düştü ve tekrar öldü. Hemen hastaneye yetiştirildi ama bu sefer gerçekten ölmüştü...

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Erica Nigrelli Missouri'de öğretmen olan Erica Nigrelli 36 haftalık hamileydi ve işteyken bir gün bayıldı. Kocası Nathan aynı okulda öğretmendi ve hemen 911'i aradı, karısının nöbet geçirdiğini söyledi...

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Acil ekipler hemen ilk yardım uyguladı ve kadını hayata döndürmeye çalıştılar. Hastaneye götürüldüğünde ise doktorlar çocuğu sezeryan ile almak için ilk yardımı durdurdu...

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Doktorlar Nathan'a karısının çocuğunu doğururken öldüğünü söylediler fakat Erica çocuğu doğurur doğurmaz kalbi tekrar atmaya başladı...

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Kadın 5 gün boyunca komada tutuldu ve hipertropik kardiyomiyopati hastalığı olduğu öğrenildi, yani kalbinin ritminin düzenlenmesine ihtiyacı vardı...

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Şimdi anne ve bebeği sağlıklı ve yaşıyor...



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MaNdlo Geçtiğimiz mart Bulowayo, Zimbabwe'de bir hayat kadını müşterisiyle seks yaparken öldü. Yetkililer kadının cansız bedenini almak için otel odasına geldi. Kalabalık da meraktan toplandı ve tam polis kadını metal bir tabuta koyacakken kadın canlandı ve " Beni öldürmek istiyorsunuz!" diye bağırmaya başladı. Doğal olarak canlanan bir kadını görmek kaos ortamı yarattı ve insanlar kaçışmaya başladı. MaNdlo iş arkadaşları tarafından eve götürüldü ve o gece beraber olduğu adam çaktırmadan otelden sessizce kaçtı...

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Alvaro Garza, Jr. Alvaro Garza, Jr. 1987'de 11 yaşındayken Minnesota ve Kuzey Dakota'yı ayıran kırmızı nehire düştü. Buzun üstünde oynuyordu ve ölü bir sincabı yerden almaya çalışırken buzun içine düştü. Kurtarma çalışması pek hızlı değildi ve Alvaro suyun altında tam 45 dakika geçirdi. Dışarı çıkarıldığında nabzı atmadığından ve nefes almadığından teknik olarak ölüydü. Hastaneye götürüldü ve baypas yapılarak vücudundaki su çıkarıldı, vücudu ısıtıldı ve vücuduna hava pompalandı, böylelikle hayata döndü. Bunun açıklaması olarak bilim adamları Alvaro'nun buza düşmeden önce hareketli olduğuna bağlıyor. Hastanede 4 gün sonra gözlerini açtı, 17 gün sonra da taburcu edildi. Başta bir süre yürümekte zorlandı, fakat daha sonra herhangi bir beyin hasarı olmadan sağlığına kavuştu...

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Lyudmila Steblitskaya Lyudmila Steblitskaya da ölü ilan edlip morga konulan ama daha sonra uyananlardan. Ama bu sefer bu kadın morgda tam üç gün geçirdi.2011'de kızı Nastya annesini hastanede ziyaret ettiğinde, annesinin o gün öldüğü söylendi. O gün cumaydı ve annesini pazartesiye kadar göremeyecekti, çünkü morg haftasonu çalışmıyordu. Bu duruma kızdı ama pazartesi için cenaze düzenlemeye başladı...

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Pazartesi bedeni almaya gittiğinde ise morgda bir kadın ona annesiyle az önce konuştuğunu söyledi. Annesinin bulunduğu odaya girdiğinde onu canlı gördü ve çığlık atarak odadan çıktı. Hastane bu konuda yorum yapmadı fakat kadın gerçekten de 3 gün boyunca morgda kaldı. Hatta ertesi yıl kadın tekrar öldü ve hayata döndürüldü...

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Johannesburg Temmuz 2011'de Güney Afrikalı bir aile levazımcıyı aradı ve 80 yaşındaki babalarının öldüğünü rapor etti. Görevli geldi, adamı kontrol etti, nabız ve nefes alma göremeyince adamı morga götürdü ve bir dolaba koydu. 21 saat sonra adam uyandı ve çığlık atmaya başladı, haliyle bu görevlileri çok korkuttu ve onu bir hayalet sandılar. Morgun sahibi Ayanda Maqolo korkmuş bir şekilde polisi aradı ve polis gelene kadar beklediler. Magolo neyle karşı karşıya olduklarını bilmediği için silahına sarıldığını söyledi. Polis geldikten sonra adam dolaptan çıkarıldı ve bir hastaneye yerleştirildi, ama hem morg sahibi hem de yaşlı adam hayatları boyunca unutamayacakları bir travma yaşadı...