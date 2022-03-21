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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:28

Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor

Doğuştan bedensel engelli Faruk Öztürk, okul sığınağında tesadüfen keşfedildiği halter sporunda üst üste başarılar elde etmeye devam ediyor.

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