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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 10:01

Okul pansiyonunda yangın! 12 öğrenci dumandan etkilendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okul pansiyonunda çıkan yangında 12 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin yakınları hastaneye akın ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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