Okul pansiyonunda yangın! 12 öğrenci dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 12 öğrenci ve bir öğretmen ilk tedavilerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.