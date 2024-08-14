Okul inşaatında feci ölüm! Bekçi asansör boşluğuna düştü

<p>Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü.</p><br><p>Olay, dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğunda meydana geldi.</p><br><p>Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı.</p><br><p>İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.</p><br><p>Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından 6 çocuk babası Sevik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.</p><br><p>Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.</p><br>