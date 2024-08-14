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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:24

Okul inşaatında feci ölüm! Bekçi asansör boşluğuna düştü

Hakkari'de bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 58 yaşındaki Ferzinde Sevik hayatını kaybetti.