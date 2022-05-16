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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:48

Okul bahçesine inşa ettiler! 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar

Satı Öztürk İlkokulu öğrencileri, beslenme saatinde, okul bahçesindeki tarım atölyesinde ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyor, talaş, tahta ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak inşa ettikleri 'böcek oteli' ile de canlıların doğal yaşam alanlarını öğreniyor.

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