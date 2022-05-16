Okul bahçesine inşa ettiler! 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar

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Satı Öztürk İlkokulunda çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kurulan tasarım ve beceri atölyelerinde çeşitli projeler yürütülüyor.

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İlkokulda yürütülen projelerle ilgili AA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Osman Kaya, okul içi ve dışında birçok konuda tasarım ve beceri atölyeleri bulunduğunu ve öğrencilerin bunlardan daha fazla faydalanması için çabaladıklarını söyledi.

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Kaya, öğrencilerin bizzat toprağı ekime hazırlama, tohum ekimi, fide dikimi ve sulama gibi tarımsal faaliyetlerde bulunduğunu ve yetiştirdikleri ürünlerin tohumlarının ata tohumu olmasına önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Okul bahçemizde tamamen yerel imkanlarımızla 60 metrekarelik tarım atölyesi kurduk. Burada yaz ve kış bitkileri olmak üzere yılda iki defa ekim ve hasat yapmaktayız. Ekim ayında soğan, tere, roka, maydanoz, turp, havuç ve ıspanak gibi soğuğa dayanıklı kış bitkileri, nisan sonu itibarıyla da domates, biber, salatalık, fasulye ve çilek gibi yaz bitkileri yetiştirmekteyiz."

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Tarım atölyesini 10 ayrı bölüme ayırdıklarını ve bunları 3'üncü ve 4'üncü sınıflara tahsis ettiklerini anlatan Kaya, her sınıfın kendi ürününü yetiştirdiğini ve öğrencilerin bu ürünleri, beslenme saatlerinde öğretmenleriyle birlikte tükettiğini kaydetti.

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Okuldaki diğer proje ve etkinliklere ilişkin de bilgi veren Kaya, eskimiş sıraları yenilerken üzerlerine dokuz taş, mangala, dümen gibi zeka oyunları çizdiklerini, öğrencilerin boş vakit ile teneffüslerinde bu oyunları oynadığını aktardı.

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Osman Kaya, ayrıca "Bilge Kapılar" projesiyle Türkiye'nin önemli kişi ve şehirlerine ilişkin bilgileri kapı üzerine işlediklerini, böylece öğrencilerin bunları kalıcı şekilde öğrenmelerini sağladıklarını söyledi.

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Kaya, "Geleceğin Dünyasında Sürdürülebilir Çevre" projesi kapsamında okul bahçesinde, talaş, tahta ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak öğrencilerle birlikte "böcek oteli" inşa ettiklerini, bununla, öğrencilerin, canlıların doğal yaşam alanlarının önemini kavramasını amaçladıklarını da anlattı.

Okul kütüphanesini, öğrencilerin daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda kitap okuyabilmesi için farklı şekilde tasarladıklarını belirten Kaya, raflarda 5 bine yakın kitap bulunduğunu, öğrenci başına 6 kitap düştüğünü bildirdi.

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Atölyeden çıkan ürünler kullanılıyor

Seramik Biçimlendirme Atölyesi Öğretmeni Gülşah Durna ise çocukların elle şekillendirme ve çamur tornası kullanarak yaptıkları çalışmalarla hayal güçlerini ve el kaslarını geliştirdiğini, ayrıca sorun çözmeyi öğrendiğini söyledi.

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Öğrencilerin fitil ve plaka teknikleriyle vazo, kutu, pano ve şekerlik gibi eşya ve objeler yaptığını anlatan Durna, çıkan ürünlerin fırınlanıp sırlandıktan sonra okul içinde kullanıldığını ifade etti.