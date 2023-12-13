Okey masasında taş kavgası! Istakalar havada uçuştu

Muğla'da bir kıraathanede okey oynayanlar arasında taş kavgası çıktı.
Olay, Milas'taki bir kıraathanede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam, okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.
Yaşlı adam bu sırada elindeki ıstakayla, diğer oyuncunun eline hafifçe vurdu.
Bu olayın ardından taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirine ıstakalarla saldırırken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kavga eden iki kişiyi, işletme çalışanları yatıştırdı.
Kavgada, taraflardan biri başına aldığı darbeyle yaralandı.