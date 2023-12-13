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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 17:17

Okey masasında taş kavgası! Istakalar havada uçuştu

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir kıraathanede, okey oyunu sırasında taş kavgası çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralanırken, taraflar işletme çalışanları tarafından yatıştırıldı.

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