Okey masasında taş kavgası! Istakalar havada uçuştu

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Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam, okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.





Yaşlı adam bu sırada elindeki ıstakayla, diğer oyuncunun eline hafifçe vurdu.