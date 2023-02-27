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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:35

'Okçular Vakfı Türk Obası' Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kuruluyor

Okçular Vakfı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 700 kişilik oba çadır kenti kuruyor.

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