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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:33

Öğretmeninin tavsiyesiyle başladı! Olimpiyat şampiyonu judocu yeni madalyalar peşinde

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 11 altın madalya kazanan 30 yaşındaki işitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor.

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