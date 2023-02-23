Öğrenciler depremzedeler için 96 mobil tuvalet üretti

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Bu kapsamda deprem bölgesindeki sıkıntının giderilmesi amacıyla okuldaki atölyede mobil tuvalet ürettiklerini belirten Budak, şunları kaydetti:





"Üretimi tamamlanan mobil tuvaletleri deprem bölgesine gönderdik. Yeni verilen siparişlerle iki gün içinde bu sayı 150'yi bulacak. Tuvaletlerin içinde elektrik ve diğer tesisatlar bulunuyor. Kullanıma hazır olarak gönderiyoruz. Tuvaletlerin bir kısmı Güroymak Belediyesi, bir kısmı da Bitlis Valiliği tarafından karşılandı. Bundan sonra mobil duş kabinleri de üretmeye başlayacağız. Onların da hazırlığını yaptık. Cuma günü bunları da bölgeye sevk edeceğiz. Valiliğimize, belediyemize, hayırsever vatandaşlarımıza ve gece gündüz çalışan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimiz ile şube müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."