  • $18,877
  • 19,9985
  • 1107.18
  • 5080.4

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:19

Öğrenciler depremzedeler için 96 mobil tuvalet üretti

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle 96 mobil tuvalet üreterek Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.