Öğrenciler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

Öğrencilerin atölyede sanatın tekniklerini öğrendiğini belirten Durgun, "Çağdaş ve geleneksel Türk resim sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında zor ve uğraştırıcı olan ahşap yakma sanatını da icra ediyoruz. Öğrenciler bu derslere severek katılıyor. Çalışmalarımızı genelde manzara, figür ve şehirler teması üzerinde işliyoruz." dedi.