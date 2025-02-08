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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2025 Cumartesi 13:02 |

Öğrenciler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

Van'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, resim atölyesinde aldıkları eğitimle unutulmaya yüz tutan ahşap yakma sanatını öğreniyor.

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