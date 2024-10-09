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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2024 Çarşamba 10:15

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! 11 kişi yaralandı

Aksaray'da öğrenci servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 10'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.