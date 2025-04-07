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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2025 Pazartesi 12:39 |

Oğlunun isteğiyle başladığı okçuluk sporunda antrenör oldu

Bursa'da tarihe meraklı oğluyla geleneksel okçuluk sporuna yönelen fizyoterapist Senem Çelik, kendini geliştirerek aldığı yeterlilik belgelerinin ardından antrenör oldu.

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