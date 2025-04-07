Oğlunun isteğiyle başladığı okçuluk sporunda antrenör oldu

Oğluna hem arkadaşlık hem de antrenörlük yaptığını dile getiren Senem Çelik, "Antrenörüm ama oğlumla beraber başladığımız için evlatlar genelde annenin otoritesini antrenörlük anlamında çok kabul etmiyor ama yine de birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Benim de burada hocalarım var. Biz burada hep birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Oğlumla güzel bir uyum yakalayıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.