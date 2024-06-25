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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 15:06

Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

Konya'da 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan oğlunun dava sürecinin ardından hukuk okumaya karar veren ev hanımı, fakültesini birincilikle bitirdi. Şimdiki hedefi ise hakim olup adalete hizmet etmek...

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