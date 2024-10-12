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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 12:59

Obruk manzaralı otel! Ziyaretçilerin akınına uğruyor

Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli, yerli ve yabancı turistlerin sık tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.