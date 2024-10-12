Obruk manzaralı otel! Ziyaretçilerin akınına uğruyor

Eşine az rastlanan konseptiyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet verdiklerini anlatan Demircioğlu, "Beklentimizin üstünde talep alıyoruz. Hem yerli hem yabancı turistlerden oldukça talep var. Müze ve 13 odalı bir oteliz. Obruk manzarasını görmeye geliyorlar. Onlar için sürpriz oluyor. Müzemizi dolaşıyorlar. Gelenlerden bazıları daha sonraki günler için rezervasyon yaptırıyor, yani konaklamayı da tercih ediyorlar." diye konuştu.