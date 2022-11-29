Obruğa düşmekten son anda kurtuldu! Büyük bir gürültüyle çöktü

10 metre çapındaki obruk görenleri korkuturken ilçe sakinlerinden Fatih rüştü Soğancıolğlu hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.
15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti.
Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.
Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.