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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 11:34

Obruğa düşmekten son anda kurtuldu! Büyük bir gürültüyle çöktü

Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu. İlçe sakinlerinden bir vatandaş ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.

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