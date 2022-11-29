Obruğa düşmekten son anda kurtuldu! Büyük bir gürültüyle çöktü

Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

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"İKİ TIR'IN GİREBİLECEĞİ BİR OBRUK OLUŞTU"





Soğancıoğlu, rahatlıkla iki TIR'ın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, "Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı"