Obez kedi 'mide botoksu' ile zayıfladı! 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi

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"Oscar, buzdolabını açıp, içindeki yiyecekleri çalıyor, komşusunun kapısına gidip, orada yemek yemeye çalışıyor. Böyle bir kedi. Zayıflatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu evreden sonra ne yapabiliriz diye düşündüm. Son yıllarda insanlarda çok popüler olan mide botoksu olayı var. Mide botoksunu neden biz yapmayalım diye araştırdım. Daha önce (kedilere) uygulayan kimse olmamış. Uygun doz için uzun çalışmalar yaptım. Dozaj ayarlamasını yaptıktan sonra Oscar'da denedik. Gayet güzel sonuçlar almaya başladık."