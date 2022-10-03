  • $18,5671
  • 18,2204
  • 993.874
  • 3273.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 12:53

Obez kedi 'mide botoksu' ile zayıfladı! 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi

Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan 'mide botoksu' yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi. Serhat Pekaydın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip 'Oscar' adını verdiği kediyi, kilo sorunu nedeniyle veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun kliniğine götürdü. Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle 'mide botoksu' işlemi uygulandı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.