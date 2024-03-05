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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 17:10

O ev tahliye edildi! Her odasına 10 yatak yerleştirip 3 bin liradan kiraya vermiş

Avcılar'da ev sahibinin kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği 4 katlı binanın 2 katındaki daire tahliye edildi. Dairenin bulunduğu adrese giden polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı. Dairede kalanların valizleriyle evden ayrıldığı öğrenildi.

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